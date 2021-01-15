Ученые классифицировали людей по их любопытству

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15.01.2021, 17:48, Разное
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Ученые классифицировали людей по их открытости новой информации. Благодаря проведенным исследованиям, специалистам удалось разбить человеческое любопытство на типы.
В качестве площадки для проведения наблюдений исследователи выбрали Wikipedia в связи с обучающей направленностью портала, а также отсутствием таких отвлекающих факторов, как реклама. По словам биофизика Дэниела Бассетта из Пенсильванского университета, в исследовании приняли участие 149 добровольцев. Их заданием стал просмотр страниц Wikipedia на протяжении 15 минут в течение 21. В общем счете, испытуемые перебрали 18 654 статьи.

Анализ собранных данных показал, что любопытство добровольцев можно разделить на два типа: «охотники» и «хлопотуны». Если первые обращали свое внимание на конкретную информацию, то вторые – могли отслеживать даже не связанные данные, что рассматривалось учеными, как «общая любознательность». Интересным явлением стала возможность перехода из категории «охотника» в «хлопотуна», причиной чего зачастую является усталость на работе. Полученные учеными данные могут быть в будущем использованы для разработки новых технологий обучения как в школах, так и в ВУЗах.



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