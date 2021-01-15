Медики назвали лучшие продукты для больных артритом

15.01.2021, 17:48, Разное

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Когда человек болеет артритом, то очень важно правильно питаться. Медики назвали лучшие продукты при заболевании суставов.

Диетологи рекомендуют при ревматоидном артрите (РА) употреблять тёмно-зелёные листовые овощи, которые богаты антиоксидантами и другими полезными веществами. Они помогут защитить клетки от повреждений свободными радикалами и снижают воспаления во всём организме. Так, брокколи, шпинат и белокочанная капуста богаты витаминами A, C и K. В составе этих овощей в большом количестве присутствуют кальций, сохраняющий здоровье костей, и сульфорафан, который замедляет воспалительный процесс и повреждение хряща, а также предотвращает развитие артрита.

В ходе некоторых исследований было доказано, что употребление сладкого картофеля, моркови, кабачков, красного и зелёного перца за счёт содержащегося бета-криптоксантина снизит риск развития РА и других заболеваний. Болгарский перец – это кладезь витамина С, сохраняющего кости и защищающего клетки хряща, поэтому диетологи рекомендуют употреблять этот овощ ежедневно.

Оливки также помогут в борьбе с воспалениями. Так, оливковое масло первого холодного отжима славится природным агентом (олеокантал), который обладает свойствами, аналогичными ибупрофену. Примечательно, что лук и чеснок богаты кверцетином, этот антиоксидант является помощником при повреждении хрящей.

Эксперты подчёркивают, что рацион больных полиартритом должен быть богат овощами, содержащими много витаминов С, Р, Е, каротина. Это тыква, свёкла, фасоль и кукуруза.