 

Прием метформина связали с трехкратным снижением смертности у диабетиков с COVID-19

15.01.2021, 17:46, Разное
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Пациенты с сахарным диабетом подвержены повышенному риску тяжелого течения и смертности от COVID-19, поэтому во всех странах врачи уделяют особенное внимание таким больным. По данным Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS), риск смерти от коронавирусной инфекции у людей с диабетом 1 типа в 3,5 раза выше по сравнению с риском недиабетиков. С диабетом 2 типа — в два раза выше. Согласно исследованию исследователей из Университета Алабамы, у пациентов с диабетом, регулярно принимавших метформин до заражения коронавирусом, в три раза больше шансов выжить по сравнению с теми, кто по каким-то причинам отказался от этого препарата.

Ученые проанализировали данные медицинских карт более 25,3 тысячи пациентов с подтвержденным COVID-19, которые наблюдались и получали лечение с февраля по июнь. Общий показатель смертности в этой когорте составил 11%, диабет увеличивал вероятность летального исхода в 3,62 раза. Исследователи изучили влияние приема метформина и инсулина на смертность пациентов. Выяснилось, что инъекции инсулина (их получают пациенты с диабетом I типа) никак не влияют на риск смертности. В то же время у диабетиков, принимавших метформин до заражения, вероятность умереть от COVID-19 была значительно ниже и сопоставима с риском смертности среди пациентов без диабета.

Даже после корректировки данных с учетом таких факторов, как пол, возраст, веса и хронические заболевания, положительный эффект от приема метформина сохранился. Но авторы исследования не смогли ответить, с чем он связан, поскольку уровень сахара в крови, индекс массы тела и другие клинические показатели не отличались у выживших и умерших пациентов с диабетом.

Ученые считают, что метформин может оказывать противовоспалительный и антитромботический эффект, который ранее не был описан. По мнению авторов исследования, необходимо провести новую оценку преимуществ метформина и клинических показаний в условиях пандемии, особенно для пациентов с диабетом 2 типа.



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