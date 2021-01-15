Мнение: Рейсом «Победы»: Тяжела блогерская доля!

15.01.2021, 17:32, Разное

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«Я купил билеты домой!» — бодро заявил главный оппозиционер всея Руси, готовясь вернуться в Россию 17 января после реабилитации.

Любой здравомыслящий человек, имеющий проблемы с законом в родной стране, предпочел бы оказаться как можно дальше от задержаний, наручников, судебных разбирательств и мест не столь отдаленных; предпочел бы вести свой «бизнес» на новом месте, периодически ностальгируя по родине.

Но Навальному не привыкать: за последние годы российский оппозиционер был фигурантом более десяти уголовных и административных дел, из семи по которым вынесен обвинительный приговор. Месяцы, проведенные в спецприемнике, не идут, конечно, в сравнение с реальным сроком, который отсидел его брат Олег, но и Алексею Анатольевичу хорошо известно, каково это — быть за решеткой, пусть и не тюремной, но решеткой.

Будь его воля, он, как порядочный семьянин, с удовольствием бы остался с женой и детьми, «работая» удаленно и максимально долго обыгрывая тему с возвращением, ссылаясь на невозможность оного из-за сложной эпидемиологической ситуации или нелетной погоды, например. Но тяжелая блогерская ноша, которую он сам на себя взвалил, не оставляет выбора — приходится брать билет!

Алексей Анатольевич в своей решимости напоминает пересевшего на велосипед беспечного ездока, который с холодным рассудком и горячим сердцем мчится навстречу грузовику, рассчитывая при этом нанести автомобилисту больший ущерб —репутационный хотя бы. Но одно дело, когда ДТП происходит по стечению обстоятельств, и совсем другое — когда, виновник аварии с криком «Смотрите! Я без рук» призывает всех в свидетели еще до самого происшествия.

Для медийной фигуры забвение смерти подобно, и без «суицидальных поступков» она неминуемо приближается. Тут нужно действовать на опережение. Тем более титул главного оппозиционера могут отобрать. Если Навальный не поторопиться, то якутский шаман, глядишь, первым до Путина дойдет. Тяжела блогерская доля! Врагу не пожелаешь!

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