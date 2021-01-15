 

МВД Белоруссии ответило на сообщения о создании лагеря для оппозиционеров

15.01.2021, 17:22, Разное
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Спикер белорусского МВД Ольга Чемоданова назвала данные об организации лагеря фейком. По ее словам, в задачи ведомства входят борьба с преступностью, охрана порядка и обеспечение безопасности. “Мы руководствуемся законом”, – подчеркнула она.

Один из лидеров оппозиции Павел Латушко заявил, что передаст эту запись властям России, США и Совету ЕС. Бывший министр культуры республики пообещал сделать все возможное, чтобы режим президента Александра Лукашенко признали террористическим на международном уровне.

Предположительно, скандальная аудиозапись была сделана 30 октября прошлого года. В описании к ролику говорится, что голос принадлежит заместителю министра внутренних дел Николаю Карпенкову. Мужчина призывает к жестокой расправе над протестующими гражданами.

Карпенков также называет оппозиционеров “лишними люди”. Для протестующих он предложил сделать лагерь, огражденный колючей проволокой. “Два помещения сделать: топка, этаж, чтобы кормили, этаж, чтобы работали”, – приводит слова мужчины агентство “Интерфакс”.

Напомним, в августе прошлого года по всей Белоруссии прошли акции протеста. Демонстранты обвинили руководство страны в подделке результатов выборов президента. В ряде городов силовики жестко задерживали оппозиционеров. Известно по меньшей мере о четырех погибших.



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