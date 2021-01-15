Компания Apple запатентовала чехлы для сматфонов с опцией подзарядки

15.01.2021, 17:06, Новости дня

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Разработчики новых технологий из Apple запатентовали возможность осуществлять подзарядку iPhone от его же чехла. При этом используется технология AirPods.

Представители американской компании утверждают, что уже получили соответствующий патент. В дальнейшем будет создана специальная модель чехла с зарядным устройством для фирменного смартфона. Однако в этом вопросе пока нет никакой конкретики.

Судя по всему, система будет работать следующим образом: в чехол будет вставлена дополнительная батарея, которая станет срабатывать как павер-банк, когда уровень заряда в основном аккумуляторе окажется ниже определенного значения. Также в Apple рассказали и о других возможностях инновационных чехлов.