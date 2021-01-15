 

Ляшко объяснил, почему в Украине ограничили продажу некоторых товаров в локдаун: Так просил бизнес

15.01.2021, 16:58, Новости дня
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На время зимнего локдауна в Украине ограничили продажу ряда товаров не первой необходимости по просьбе бизнеса. Об этом в интервью LB.ua заявил главный санврач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

“Я сейчас скажу такую сокровенную вещь: эти ограничения – просьба бизнеса. Ограничить продажу товаров не первой необходимости. Есть бизнес, который продает исключительно посуду, исключительно одежду, исключительно игрушки. И они теряют во время карантина, потому что они закрыты, а рядом супермаркеты продолжают работать и продают посуду, одежду и игрушки”, – объяснил он.

Ляшко отметил, что если во время карантина в открытых супермаркетах не будут продавать товары не первой необходимости, то по завершению локдауна украинцы смогут выбирать: купить их в супермаркете или в специализированном магазине, таким образом у бизнеса будут равные условия.

С 8-го до 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действует “карантин зимних каникул”. В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 15 января коронавирус подтвержден у 1,15 млн человек, в мире подтвердили более 93 млн случаев коронавирусной инфекции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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