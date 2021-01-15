В случае осложнений от COVID-19 украинцы могут пройти реабилитацию за счет Фонда соцстрахования

15.01.2021, 16:58, Новости дня

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Граждане Украины, переболевшие COVID-19 и получившие осложнения, могут пройти реаблитацию за счет Фонда социального страхования. Об этом сообщила пресс-служба фонда 15 января.

“Заболевание коронавирусной болезни может вызвать осложнения, в частности, поражать сердечно-сосудистую и нервную систему человека, приводить к инвалидности. При наличии медицинских показаний, застрахованные лица, переболевшие COVID-19 и имеющие осложнения, имеют право пройти реабилитационное лечение на базе санаторно-курортных учреждений за счет средств Фонда соцстрахования”, – отметили в релизе.

Право на такое лечение имеют все трудоустроеные украинцы при наличии медицинских показаний по профилям медицинской реабилитации, по которым предоставляются услуги реабилитационного лечения. В частности, в случае осложнений по профилю кардио-пульмональный реабилитации и нейрореабилитации.

“Застрахованное лицо направляется на лечение в реабилитационное отделение санаторно-курортного учреждения за счет средств Фонда при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии больницы, где находится пациент. Восстановительное лечение начинается сразу после окончания острого периода заболевания при наличии ограничений жизнедеятельности и выполнения трудовой деятельности”, – уточнила начальник управления медицинских и социальных услуг исполнительной дирекции ФССУ Елена Рыхлая.

100% стоимости восстановительного лечения будет компенсирована счет средств ФССУ. Также фонд профинансирует застрахованным лицам помощь по временной нетрудоспособности за все время пребывания в санаторно-курортном учреждении.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 15 января коронавирус подтвержден у 1,15 млн человек, 20 542 заболевших умерли, 847,4 тыс. выздоровели.

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