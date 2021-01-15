К смерти Бориса Грачевского привело лечение коронавируса «онлайн»

15.01.2021, 16:54, Разное

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Подруга режиссера Бориса Грачевского Лариса Преториус считает, что в его смерти виноват врач, который назначал лечение от коронавируса онлайн. Об актриса пояснила в одном из интервью.

Консультации врача по телефону

Коронавирус в декабре прошлого года подхватил не только Борис Грачевский, но и его супруга Екатерина Белоцерковская. Звездная чета находилась дома и соблюдала самоизоляцию. По телефону создатель «Ералаша» рассказывал знакомой, что у него есть врач, который за небольшие деньги может помочь. Этот специалист и лечил Грачевского, а также его супругу от COVID-19. Консультации осуществлялись по телефону, после советов данного врача состояние режиссера резко ухудшилось.

Отговаривала от КТ

Около 10-12 дней Борис Грачевский и его супруга лечились дома. Знакомый врач отговаривала культурного деятеля от прохождения КТ. Однако он не послушал доктора, поэтому отправился на томографию. Результаты обследования оказались неутешительными. Сразу после КТ Белоцерковская и Грачевский начали в машине решать, в какую больницу лечь. В данном вопросе семье помогла чета Виторганов, поскольку племянница Эммануила Гедеоновича занимает должность заместителя главного врача 52-й больницы.

Поражение легких у Грачевского составило 85%. Подруга была на связи с режиссером до последнего. Она и ее внучка разговаривали с создателем «Ералаше», когда его уже перевели в реанимационное отделение. Последнее, что Борис Грачевский успел сказать, было: «Нечем дышать!».

После этого режиссера ввели в кому. Его сердце остановилось 14 января. На момент смерти Борису Грачевскому был 51 год. Супруга режиссера Екатерина Белоцерковская перенесла COVID-19 в более легкой форме. Она не может поверить, что ее избранника больше нет в живых. Еще не прошло и года, как актриса подарила возлюбленному сына. За ребенком сейчас присматривает мать Екатерины Белоцерковской, он не заболел коронавирусом.

«Легенды Орленка»

Лариса Преториус рассказала, что в последние дни жизни Грачевский продолжал интересоваться работой. Он очень переживал за фильм «Легенды Орленка», который был снят минувшей осенью. Режиссер рекомендовал сократить количество съемочных дней. Потом он спрашивал, как осуществляется монтаж.

Коллеги по цеху признают, что с Борисом Грачевским ушла целая эпоха. Практически все запомнили его человеком с широкой улыбкой.