Тодоренко объяснила, почему не работает над отношениями

15.01.2021, 16:54, Разное

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Популярная ведущая и блогер Регина Тодоренко рассказала, почему не работает над отношениями со своим супругом Владом Топаловым. Все психологи утверждают, что это нужно делать обоим избранникам. Свою позицию относительно данного вопроса знаменитость прояснила в социальной сети Instagram.

Неприязнь к аксиоме

Несмотря на все рекомендации специалистов по построению и сохранению отношений, Тодоренко постоянно чувствует неприязнь к данной, уже казалось бы, аксиоме. У ведущей складывается впечатление о том, что союз женщины и мужчины представляет собой тяжелую подневольную деятельность. В таком случае жизнь становится сплошной работой.

За пределами дома Тодоренко проводит на съемках по 12-14 часов. Она не готова возвращаться после тяжелого дня и снова «впахивать». По словам ведущей, за этот процесс даже никто не платит.

Каждый день создавать любовь

Отношения перестанут напоминать непосильную ношу, если каждый будет воспринимать своего партнера как безграничный ресурс для развития, как человека, с которым другой учится находить компромиссы. Важно ценить мнение избранника, уважать семейные традиции, научиться безвозмездно дарить любовь. Если будут соблюдаться данные условия, любой кризис в отношения превратится в очередной проходящий этап, трамплин для набора высоты. Пара окунется в мир так называемого зрелого партнерства.

Тодоренко не исключает, что ее мнение может быть ошибочным. Она и Влад Топалов состоят в браке только три года. Во многом точка зрения знаменитостей относительного того или иного вопроса расходится. Однако ими движет желание каждый день создавать любовь.

Свою публикацию Регина Тодоренко сопроводила трогательным фото с Владом Топаловым. Снимок был сделан на одной из вилл на Бали, где семейство проводит отпуск вместе с маленьким сыном. На фото пара бросает вверх подушки, сидя у обрыва на белой постели. За короткое время публикация ведущей собрала большое количество лайков и положительных комментариев.

Напомним, что пара познакомилась в театре во время репетиции спектакля. Регине Тодоренко и Владу Топалову досталась роль возлюбленных. Вскоре артист понял, что с коллегой по цеху не хочет оставаться в дружеских отношениях. Некоторое время знаменитости скрывали роман, но потом рассказали о своих чувствах окружающим.