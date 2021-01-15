Откровенное фото Глюкозы в день смерти Грачевского стало причиной травли певицы

15.01.2021, 16:54, Разное

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Откровенное фото певицы Глюкозы, опубликованное вчера в Сети, стало причиной ее травли. В этот день умер из-за осложнений коронавируса режиссер «Ералаша» Борис Грачевский.

Спорное фото

Как и многие другие публичные люди, российская исполнительница Наталья Ионова, более известная, как Глюкоза, активно ведет свои профили во всевозможных социальных сетях. Однако одно из последних фото, опубликованное певицей в Instagram, вызвало крайне негативную реакцию у других пользователей. На нем популярная артистка предстала в откровенном наряде на фоне тропического курорта. Судя по геолокации снимка, девушка находится сейчас на отдыхе во Флориде, сзади нее также видны пляжные шезлонги и пальмы. На Глюкозе надет купальник лавандового оттенка, яркая бандана и очки с прозрачными стеклами и массивной рамкой.

Легендарный режиссер

Такой яркий образ вызвал возмущение у некоторых подписчиков российской певицы. Ведь именно вчера, 14 января, не стало легендарного режиссера Бориса Грачевского. Его киножурнал «Ералаш» со смешными, а порой и колкими сюжетами из жизни обычных школьников выпускался на экраны в течение более 40 лет. С момента выхода в 1974 году его полюбило не одно поколение маленьких зрителей Советского Союза, а позже и России, и стран СНГ. Многим нынешним звездам именно «Ералаш» стал своеобразной «путевкой в жизнь». Наталья Ионова также начинала свою творческую карьеру в команде Бориса Грачевского, снявшись в нескольких выпусках альманаха. Однако вместо ожидаемого выражения скорби в ее аккаунте в этот день поклонники увидели кадры ее отдыха в США. Спорный снимок вызвал у фолловеров настоящую волну критики в адрес любимой исполнительницы.

Соболезнование семье Грачевского

Стоит отметить, что позже Глюкоза высказала свои сожаление из-за смерти Грачевского. На обнародованной фотографии она стоит рядом с улыбающимся кинодеятелем. Снимок артистка подписала словами соболезнования ко всем его родным, вспомнив при этом также Филиппа, младшего сына Бориса Юрьевича, рожденного в апреле минувшего года. Грачевский был искренне рад появлению малыша, и его уход из жизни стал настоящей трагедией для семьи. Со слов Натальи Ионовой, режиссер сыграл в ее жизни огромную роль, более того, в «Ералаше» успела сняться и ее старшая дочка Лидия. Селебрити напомнила, что для многих детей съемки в киножурнале были мечтой, а энтузиазм и понимание создателя программы помогал осваивать профессию актера будущим кумирам миллионов.