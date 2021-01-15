Китайские ученые предрекли еще 3 миллиона смертей от COVID-19 уже к марту

15.01.2021, 16:52, Разное

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По расчетам специалистов, даже в случае реализации самого оптимистичного сценария, когда правительства будут внедрять своевременные эффективные меры, а люди — соблюдать рекомендации, число погибших от COVID-19 к началу марта 2021 году увеличится на 3 миллиона человек. По данным трекера Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день пандемия унесла жизни более 1,9 миллионов пациентов по всему миру.

Общее число заболевших превысило 93 миллиона человек. По расчетам исследователей CDC Китая, к марту эта цифра может вырасти до 170 миллионов. Самой пострадавшей от пандемии страной по-прежнему будут Соединенные Штаты, считают исследователи. В случае реализации самого пессимистичного сценария общее число заболевших в Америке достигнет 32 миллионов, то есть около 20% от мирового показателя. Китайские ученые считают, что для предотвращения такой высокой заболеваемости органы здравоохранения США должны сделать все возможное, чтобы еженедельный уровень заболеваемости не превышал 3 миллионов случаев заражения.

Другими наиболее пострадавшими от пандемии странами по оценкам китайских специалистов по-прежнему останутся страны из первой четверки «рекордсменов» пандемии. CDC Китая прогнозируют увеличение числа заболевших в Индии до 15,5 миллионов к началу марту, в Бразилии — до 15 миллионов, в РФ — до 6 миллионов.

Ранее директор программы по ЧС ВОЗ Майкл Райан сообщил, что 2021 год может оказаться более тяжелым, чем 2020-й. В Европе и Северной Америке сочетание негативных факторов максимально способствует распространению инфекции — сильные холода, большое скопление людей в помещения, а также новые штаммы коронавируса. Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан считает, что в 2021 году человечество не успеет выработать коллективный иммунитет к коронавирусу, так как охват массовой вакцинации будет недостаточным.