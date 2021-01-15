Звездные дети “Ералаша”: кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского

15.01.2021, 16:28, Разное

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Мало кто знает, что популярный исполнитель Сергей Лазарев исполняет главную песню киножурнала вместе с другими участниками ансамбля “Непоседы”. Помимо вокального вклада в проект, Сергей принимал участие и в съемках. Например, он появился в эпизоде “Ералаша” “Врун” в 1997 году, сыграв спокойного влюбленного мальчика.

Его не менее популярный партнер по дуэту Smash Влад Топалов прошел похожий путь: сперва “Непоседы”, затем “Ералаш”. Он также снимался в передаче в середине 90-х годов. Молодому человеку все время доставались роли главного покорителя девичьих сердец.

По стопам участников дуэта пошла и солистка нашумевшей группы “Тату” Юлия Волкова. Она вышла из “Непосед”, а затем снялась в двух выпусках киножурнала: “Выручи меня” и “Манекен”. Борис Грачевский признавался, что ему так сильно понравился дебют девочки, что он пригласил ее еще раз.

Активно снималась в тележурнале и певица Глюкоза. Известно, что в возрасте 11-и лет она прошла пробы, а затем несколько лет активно участвовала в самых разных выпусках.

Поклонники популярного сериала “Кухня” сразу же влюбились в обаятельную официантку Настю Фомину, роль которой исполнила актриса Ольга Кузьмина. Сейчас в этой стильной женщине непросто узнать ту забавную рыжую девочку, но именно Ольга часто появлялась в журнале “Ералаш” в этом образе. Она выросла, закончила университет, успешно строит свою карьеру в кино, а недавно стала победительницей последнего сезона шоу “Ледниковый период”.

Сегодня имя Александра Головина четко ассоциируется с такими успешными проектами, как “Кадетство”, “Кремлевские курсанты”, “Папины дочки”. Фильмография артиста насчитывает около 55 проектов. Сложно поверить, но он тоже начал свой путь именно с “Ералаша”: в период с 2002 по 2012 год юный артист сыграл практически в 20 выпусках.

За плечами этой 31-летней Анны Цукановой-Котт Щукинское училище и солидная фильмография, состоящая из сотни проектов. Известно, что режиссер и супруг Анны Александр Котт познакомился с ней на съемках “Ералаша”. Девочка была настоящей звездой передачи и снялась в 17-и эпизодах.

Актриса Любовь Зайцева, известная по таким картинам, как “Дочки-матери”, “Две судьбы. Новая жизнь”, “Четыре таксиста и собака”, “Десять зим” и многим другим, также проходила пробы в легендарный киножурнал. Она снялась в эпизоде “Соринка”, где сыграла героиню, которой мальчик любовался из окна.

Еще до своей роли в “Про Красную Шапочку” Яна Поплавская снялась в “Ералаше”. Это был выпуск “Талант” 1976 года. Тогда юной актрисе было всего десять лет, но она уже играла в Театре на Таганке.

Также в возрасте семи лет в “Ералаше” снялся Сергей Безруков, который позднее сыграл и в более поздних выпусках передачи. В достаточно взрослом возрасте в киножурнале дебютировал и Максим Галкин. Он сыграл студента, а затем Александра Пушкина. Это были первые роли артиста в кино. Еще одним известным взрослым актером “Ералаша” стал Геннадий Хазанов, появившийся в большом количестве эпизодов.