Политолог Рар заявил о вероятности революции в Белоруссии при Байдене

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15.01.2021, 16:28, Разное
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России повезло с Дональдом Трампом – с ним было проще договариться, полагает аналитик. По его словам, уходящий глава Белого дома не вводил против нашей страны жестких санкций, а наладить отношения с Москвой ему помешали американские элиты.

С Байденом России будет договариваться гораздо сложнее, полагает эксперт. Рар считает, что новый президент США будет поддерживать “цветные революции” на постсоветском пространстве.

Он не исключил, что государственный переворот произойдет в Белоруссии. Под прицел нового руководства Соединенных Штатов также попадут Армения и Молдавия, прогнозирует эксперт.

“Тем более вместе с Байденом придут люди, которые поддерживали “оранжевые революции” на постсоветском пространстве в нулевые годы”, – напомнил Рар.

Джо Байден поддержал бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. Она заявила, что получила приглашение на инаугурацию нового президента США.

Ранее политолог Дмитрий Абзалов высказал мнение, что политика новой американской администрации может подтолкнуть Белоруссию к более тесной интеграции с Россией. Президент Александр Лукашенко не сможет найти общего языка с Джо Байденом, уверен аналитик.



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