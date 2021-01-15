 

YouTube заблокировал канал ФК «Ахмат»

15.01.2021, 16:20, Новости дня
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Канал российского футбольного клуба «Ахмат» в YouTube был заблокирован. При попытке зайти на канал клуба появляется надпись «Эта страница недоступна».

Заблокированным оказался и YouTube-канал лиги смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (ACA) Чеченской республики, пишут «Аргументы и факты».

В декабре 2020 года Соединенные Штаты ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Под ограничения попали в том числе ФК «Ахмат», организация «Абсолютный Чемпионат Ахмат», Фонд имени Ахмата Кадырова, ООО «Мегастройинвест», клуб смешанных единоборств «Ахмат» и компания «Чеченские минеральные воды». Комментируя ситуацию, Кадыров отметил, что «ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда», так как «Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми».



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