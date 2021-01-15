Минтруд предложил увеличить выплаты ветеранам и кавалерам орденов

15.01.2021, 16:20, Новости дня

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Минтруд предложил повысить ежемесячные выплаты для части россиян, в частности предлагается повысить выплаты на размер инфляции ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы и другим категориям, говорится в постановлении правительства.

«Герои Советского Союза, Герои РФ и полные кавалеры ордена Славы», – цитирует документ Ura.ru. Выплаты будут увеличены также для пострадавших от радиации, инвалидов, беременных, военнослужащих и других.

Кроме того, Минтруд предложил проиндексировать социальные выплаты, компенсации и пособия россиян на 4,9%. С 1 февраля коэффициент индексации повышен до значения 1,049.

Напомним, россияне, имеющие право на льготы, с 1 декабря получают уведомления о положенных им социальных услугах и выплатах в личном кабинете на портале Госуслуг.