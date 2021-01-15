Участников конкурса «Лидеры России» решили оценить с помощью искусственного интеллекта

15.01.2021, 16:20, Новости дня

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Организаторы конкурса «Лидеры России» переходят от тестирования системы искусственного интеллекта к ее фактическому применению для оценки участников проекта, рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров на полях Гайдаровского форума.

«Мы экспериментировали с системой [искусственного интеллекта] «Эхо», созданной для конкурса «Лидеры России». В прошлые годы это был эксперимент, результаты «Эха» никак не учитывались. С этого года мы вводим это как одну из оценочных процедур», – передает его слова ТАСС.

Он уточнил, что искусственный интеллект будет анализировать большое количество параметров видеопрезентации, которая является обязательной для участия в конкурсе. «Мы стараемся использовать передовые методы оценки конкурсантов, но при этом хотим быть уверенными в точности и эффективности», – подчеркнул Комиссаров.

Кроме того, «Россия – страна возможностей» запустит трек развития в 2021 году. Первыми его участниками станут «Лидеры России».

«Мне кажется, главный тренд, который есть сейчас в образовании — это переход от обучения людей к обучению отдельного человека, персонализация образования. Чтобы поработать в этом направлении, мы запускаем новый трек развития в конкурсе «Лидеры России»: у всех жителей РФ появится возможность оценить себя, свои компетенции, сравнить результаты с успешными участниками конкурса «Лидеры России». Трек нужен не для того, чтобы выиграть в конкурсе, а чтобы выстроить свою траекторию развития и получить советы по совершенствованию компетенций», – приводятся слова Комиссарова в Telegram-канале платформы «Россия – страна возможностей».

К настоящему моменту участниками проектов АНО «Россия – страна возможностей» стали более 4 млн человек с момента ее создания в 2017 году.

«Президент поставил задачу создания социальных лифтов, сделать так, чтобы любой человек в нашей стране мог реализовать свой талант, свои способности. Это касается, конечно, проектов платформы «Россия – страна возможностей». Уже более 4 млн человек прошло через нашу платформу», – сказал Комиссаров.

По его словам, в настоящий момент платформа объединяет 26 различных проектов, в том числе конкурс управленцев «Лидеры России», проекты для школьников «Большая перемена» и «Мой первый бизнес», конкурс для специалистов в сфере IT «Цифровой прорыв».