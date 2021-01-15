Дженнифер Лопес о свадьбе с Алексом Родригесом: “Мы перестали даже думать об этом”

15.01.2021, 16:16, Разное

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Отпраздновав помолвку весной 2019-го, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес приняли решение отложить свадьбу на год – у певицы как раз должны были закончиться крупные проекты, в том числе выступление на “Суперкубке”. Но кто же знал, что 2020-й порушит очень много планов! В итоге, Дженнифер и Алекс торжество – которое, кстати, должно было быть очень красивым, в Италии – перенесли, а потом сделали это еще раз, так как коронавирус заставлял играть по своим правилам. В новом интервью американскому ELLE Лопес и вовсе заявила, что им с Алексом перехотелось что-то планировать и находиться в состоянии ожидания, так что о свадьбе они на время просто забыли.

Мы откладывали свадьбу дважды. Мы запланировали именно то, что мы по-настоящему хотели, но теперь я не могу сказать, возможно ли все это восстановить. Мы отказались от всех планов и с тех пор даже не заговаривали на эту тему. Тут ни к чему спешка. Мы хотим сделать это тогда, когда мы сможем это сделать. Пока мы просто ждем какой-то более стабильной картины мира.

Напомним, Алекс Родригес сделал предложение руки и сердца Дженнифер Лопес почти два года назад: в марте 2019-го он опустился на одно колено перед возлюбленной прямо на берегу океана, на Багамах, и подарил кольцо с огромным бриллиантом. Долгое время пара откладывала свадьбу, заявляя в интервью, что еще даже не приступала к планированию. “Вот пройдет “Суперкубок”, тогда и начнем”, – говорила Дженнифер. Шоу, на котором она выступала вместе с Шакирой, осталось в прошлом, а в настоящее стало сложно верить. Свадьбу Алекс и Джей Ло отложили на неопределенный срок, и все из-за COVID-19.

Мы будем смотреть, как будут дальше развиваться события. Честно говоря, мне вообще сложно поверить в происходящее, так что планировать сейчас какие-то даты и все такое просто невозможно. Мы пока поставили все на паузу, как и весь остальной мир. Ничего не поделаешь, нам придется подождать несколько месяцев,

– говорила Лопес в эфире шоу Эллен Дедженерес. Напомним, пара знакома с 2005 года, но близко общаться друг с другом они начали только зимой 2017-го.