 

Дженнифер Лопес о свадьбе с Алексом Родригесом: “Мы перестали даже думать об этом”

15.01.2021, 16:16, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Отпраздновав помолвку весной 2019-го, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес приняли решение отложить свадьбу на год – у певицы как раз должны были закончиться крупные проекты, в том числе выступление на “Суперкубке”. Но кто же знал, что 2020-й порушит очень много планов! В итоге, Дженнифер и Алекс торжество – которое, кстати, должно было быть очень красивым, в Италии – перенесли, а потом сделали это еще раз, так как коронавирус заставлял играть по своим правилам. В новом интервью американскому ELLE Лопес и вовсе заявила, что им с Алексом перехотелось что-то планировать и находиться в состоянии ожидания, так что о свадьбе они на время просто забыли.

Мы откладывали свадьбу дважды. Мы запланировали именно то, что мы по-настоящему хотели, но теперь я не могу сказать, возможно ли все это восстановить. Мы отказались от всех планов и с тех пор даже не заговаривали на эту тему. Тут ни к чему спешка. Мы хотим сделать это тогда, когда мы сможем это сделать. Пока мы просто ждем какой-то более стабильной картины мира. 

Напомним, Алекс Родригес сделал предложение руки и сердца Дженнифер Лопес почти два года назад: в марте 2019-го он опустился на одно колено перед возлюбленной прямо на берегу океана, на Багамах, и подарил кольцо с огромным бриллиантом. Долгое время пара откладывала свадьбу, заявляя в интервью, что еще даже не приступала к планированию. “Вот пройдет “Суперкубок”, тогда и начнем”, – говорила Дженнифер. Шоу, на котором она выступала вместе с Шакирой, осталось в прошлом, а в настоящее стало сложно верить. Свадьбу Алекс и Джей Ло отложили на неопределенный срок, и все из-за COVID-19. 

Мы будем смотреть, как будут дальше развиваться события. Честно говоря, мне вообще сложно поверить в происходящее, так что планировать сейчас какие-то даты и все такое просто невозможно. Мы пока поставили все на паузу, как и весь остальной мир. Ничего не поделаешь, нам придется подождать несколько месяцев,

– говорила Лопес в эфире шоу Эллен Дедженерес. Напомним, пара знакома с 2005 года, но близко общаться друг с другом они начали только зимой 2017-го. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / Мирослава Карпович назвала самую лучшую и надежную часть тела у мужчины

06.11 / Мнение: Бандеровский Хоббитхилл

21.11 / “Знание биоразнообразия – необходимый элемент”: Российские ученые нашли новый вид червей

10.08 / Карантин вместо вечеринки на 60-летие: Антонио Бандерас заразился коронавирусом

03.11 / Все, что вы хотели узнать о кабеле ВВГ вам расскажет Electrotorg.ru

05.10 / 10 предметов которые ни в коем случае нельзя поднимать с земли

07.09 / Названа допустимая норма алкоголя для планирующей беременность женщины

21.10 / Ученые NASA обнаружили на Луне гигантские следы, не принадлежащие человеку

25.11 / Общественная палата предложила новые меры поддержки НКО

20.11 / Алена Шишкова спровоцировала прогнозы подписчиков о её возвращении к Тимати

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска