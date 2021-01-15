Samsung официально представил смартфоны Galaxy S21

15.01.2021, 16:12, Новости дня

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Одна из самых ожидаемых линеек смартфонов Galaxy S21, выпущенная на мощностях южнокорейского «Самсунга», наконец-то была представлена официально. В серию продукции входят модели Galaxy S21, S21+и S21 Ultra.

Для того чтобы привлечь на мероприятие как можно больше потенциальных пользователей, Samsung устроил видеотрансляцию прямо со своего корпоративного сайта.

По мнению разработчика, новые смартфоны полностью отвечают требованиям нынешнего дня, так как позволяют даже работать и учиться в удаленном режиме. Напомним, что в базовой версии Galaxy S21 установлен экран 6,2 дюйма и аккумулятор высокой емкости. В более сложных вариантах представители линейки имеют улучшенные характеристики.