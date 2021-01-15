ВШЭ установила 90-процентную квоту при приёме девушек, представителей ЛГБТ и национальных меньшинств

15.01.2021, 16:11, Разное

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Учёный совет Высшей школы экономики (ВШЭ) внёс изменения в в устав организации и утвердил новые правила приёма.

Теперь на первый курс должно быть зачислено не менее 90% девушек представителей ЛГБТ и национальных меньшинств.

– К сожалению, для российской высшей школы всегда был характерен гендерный и национальный дисбаланс – абсолютное большинство студентов составляли русские, при этом молодых людей среди них всегда было больше половины. Разумеется, в реалиях 2021 года это неприемлемо и во многих цивилизованных странах установлены квоты для меньшинств. Это позволяет обеспечить подлинное разнообразие студентов и дать шанс каждому получить высшее образование. «Вышка» всегда опережала российские ВУЗы и этот кейс не стал исключением – мы первыми в России установили квоту для девушек, ЛГБТ и национальных меньшинств. Приёмная кампания 2021 года уже пройдёт по новым правилам и мы обещаем набрать не более 10% мужчин гетересексуалов, которые считают себя русскими, – заявил первый проректор ВШЭ Леонид Гохберг.

В рамках реформы на каждом факультете ВШЭ появится заместитель декана по вопросам разнообразия, который будет следить за соблюдением прав меньшинств. Преподавателям и студентам, выступившим против преобразований, предложили добровольно покинуть ВУЗ.

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