 

Беременная жена Павлика рассказала, когда планирует сыграть свадьбу для друзей и близких

15.01.2021, 16:04, Новости дня
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Беременная супруга украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, призналась, что осенью 2021 года планирует организовать торжественную свадебную церемонию, которую им пришлось отменить в 2020 году.

“Планирую свадьба на ноябрь 2021 года. Может, 4 ноября – в день нашего знакомства. Шесть лет будет”, – написала она.

По словам супруги артиста, после рождения ребенка, ее главной задачей будет похудеть.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

“Мы расписались только вдвоем. Мои родные и друзья так и не увидели меня невестой. Мое основное платье ждет своего времени”, – объяснила она необходимость проведения торжественной церемонии спустя полтора года после регистрации брака.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Павлик и Репяхова познакомились в ноябре 2015 года, а в 2018-м она стала его концертным директором.

В мае 2020 года пара зарегистрировали отношения, но сообщила об этом спустя две недели после события. Они планировали также со временем провести торжественную свадебную церемонию для родных, подобрав для этого мероприятия еще один наряд, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика, матерью которого является танцовщица Лариса Созаева, торжество было отложено.

10 января 2020 года стало известно, что Репяхова и Павлик вскоре станут родителями. По словам Репяховой, она должна родить в июне.

Для избранницы артиста это будет первый ребенок. У Павлика от предыдущих отношений есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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