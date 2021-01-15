Наталья Подольская рассказала, как возвращает свою дородовую форму

15.01.2021, 16:00, Разное

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В микроблоге Instagram Наталья Подольская пояснила своим подписчикам, какие упражнения она делает для возвращения дородовой формы. Артистка ежедневно в домашних условиях тренируется в бассейне.

Несмотря на то, что Наталья Подольская стала во второй раз матерь сравнительно недавно, она спешит вернуть себе прежнюю форму. Делать большой перерыв в карьере певица не намерена. Она уже снялась с супругом Владимиром Пресняковым в новогодних концертах, а также выпустила перед родами новую композицию. Артистка признавалась фолловерам, что в вечерних платьях ей приходилось постоянно контролировать себя и втягивать живот. Поэтому, она уделяет пристальное внимание работе над фигурой. Наталья Подольская тренируется в бассейне каждый день, а за одно занятие успевает сделать по 50 заплывов. Поклонники отметили в комментариях, что их кумир и так в отличной форме для женщины, которая недавно родила.

Накануне Наталья Подольская поздравила подписчиков со старым Новым годом и показала совместное фото с супругом. Многие написали, что певица и Пресняков-младший являются одной из самых крепких и гармоничных пар в российском шоу-бизнесе. Некоторые фолловеры отметили, что артистка внешне очень похожа на свою знаменитую свекровь – Елену Петровну.