Ученые раскрыли феномен повторного заражения COVID-19

15.01.2021, 16:00, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые объединились в международную группу, чтобы раскрыть феномен повторного заражения COVID-19. Они считают, что коронавирусная инфекция способна «скрываться» от иммунной системы в специальных пузырьках межклеточной жидкости. О вирусе становится известно уже после того, как организм преодолел болезнь.

ПЦР-тестирование

Выдвигая подобное предположение, исследователи основываются на положительные результаты ПЦР-тестирования у людей, которые за несколько дней до исследования имели отрицательные анализы. Шансы повторно заразиться у них являлись минимальными. Теория исследователей может оказаться верна, но требуется проведение дополнительных экспериментов для более детального изучения вопроса.

Рекомендации ВОЗ предполагают, что пациента после перенесенного коронавируса можно выписать после получения двух подряд негативных ПЦР-тестов. Анализы нужно делать с интервалом в одни сутки. Некоторые люди получают положительный ПЦР тест на 4-17 день после выписки. При этом присутствует низкий риск их повторного заражения, поскольку они должны соблюдать самоизоляцию еще две недели.

Исследование ученых

Ученые заявили, что у них имеется объяснение данному феномену. Их заинтересовали данные экспериментов, которые показывали наличие COVID-19 в тканях легких. Несмотря на данный факт, ПЦР-тесты данных пациентов являлись негативными.

Научные сотрудники предположили, что коронавирус скрывается в экзосомах. Речь идет о микроскопических внеклеточных пузырьках, диаметр которых составляет 30-100 нанометров. Роль данных элементов в организме до конца не изучена. Однако известно, что они участвуют в процессе смягчения иммунного ответа.

Многие вирусы попадают в данные пузырьки. Если говорить о COVID-19, то он способен проникать в межклеточную жидкость. Там исследователи обнаружили целые массивы патогенов. Вирус переходит на другие ткани в организме из легких.

Чтобы инфекция начала действовать, необходимо обеспечить связь с рецептором на поверхности клеток. В так называемом «пузырьке» вирус находится под мембранами, поэтому по факту ничего «сделать» не способен. Свободу он обретает в случае деформирования экзосомы.