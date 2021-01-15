 

«Трое из ларца»: Мария Горбань удивила фанатов снимком с матерью и дочерью

15.01.2021, 16:00, Разное
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Мария Горбань в своем микроблоге Instagram показала снимок, на котором она запечатлена в компании матери Ларисы Зибровой и дочери Стефании. Поклонники были поражены удивительному сходству звезды сериала «Кухня» с родными людьми.
Актриса пояснила о том, что в компании матери и шестилетней дочери она отправилась на Мальдивы. Чтобы запечатлеть счастливый момент, Мария Горбань сделала селфи с родственницами в салоне самолета. При этом, за день до нового перелета, артистка театра и кино вернулась с Бали, где проводила время с мужем Кириллом Зоткиным.

Фолловеры пришли в восторг от того, настолько похожи между собой три поколения. Мария Горбань в интервью часто рассказывала о том, что ее путают с мамой, хотя длина волос у них разная. В комментариях многие отметили, что у них одинаковые улыбки. Лариса Зиброва также была актрисой театра, но, когда на свет появилась дочь, она оставила профессию. Теперь бабушка помогает звезде сериала «Кухня» заниматься внучкой. Поклонники восхитились тем, как знаменитость удачно подбирает одежду в стиле «family look» для совместных фотографий с родными людьми. По их словам, все три представительницы различных поколений невероятно похожи друг на друга. Это отметили не только пользователи, но и звездные коллеги Марии Горбань. Например, певица Вера Брежнева написала, что все девочки «на одно лицо».



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