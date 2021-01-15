Мнение: Про молодых поклонников Сталина

15.01.2021, 15:54, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Признаюсь, меня очень удивили поклонники Сталина, которые в минувший понедельник пришли к офису «Мемориала».

Удивили не только тем, что в листовках, которые они раздавали, был очень серьезный политический посыл: «что делают иностранные агенты в нашей стране?» и «не пора ли им покинуть нашу страну, заняться своими делами где-нибудь в другом месте?».

И это притом, что авторы подписанного президентом законопроекта об «иностранных агентах» убеждали общество, что включение организаций и физических лиц в проскрипционные списки не приведет к каким-либо негативным последствиям. Ну, очевидно, кроме травли, штрафов и погромов… Требование избавить Россию от граждан нашей страны, включенных в список «иностранных агентов» – это вообще-то «разжигание социальной розни» и прелюдия погромов.

Ни меньше листовки меня удивили молодые люди, которые, как заведенный граммофон, повторяли, что «если бы не Сталин, нас бы не было», что Сталин «спас мир от коричневой чумы», что Сталин «победил Гитлера»…

Но молодые сталинисты растерялись и не знали, что говорить, когда я задал несколько очевидных вопросов.

– Разве это не Сталин в 1937-1939 годах буквально выкосил командный состав армии? Вы в курсе, что во время обсуждения нападения СССР гитлеровские генералы пытались убедить фюрера не ввязываться в эту войну. Но Гитлер осадил своих генералов, заявив, что 80 % командного состава Красной армии уничтожены, что Красная армия обезглавлена, ослаблена как никогда, и что нужно воевать пока не выросли новые кадры?

Молодые поклонники Сталина оказались не в курсе….

Фотографии отсюда