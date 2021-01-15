 

Политолог Макаркин: После захвата Капитолия Трамп стал “токсичной” фигурой

15.01.2021, 15:34, Разное
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Эксперт заявил, что президент Соединенных Штатов стал “токсичной фигурой” после захвата Капитолия в Вашингтоне. Республиканцы вряд ли захотят, чтобы Дональд Трамп и дальше представлял их. “На его роль есть кандидаты”, – сказал Алексей Макаркин.

Первый претендент – это консервативный сенатор Тед Круз. Он входит в число тех, кто не признал победу Джо Байдена на выборах президента. Аналитик отметил, что некоторые демократы требуют изгнать Круза из Сената, но оснований для этого нет: республиканец не поддержал атаку на Капитолий.

Второй кандидат – это госсекретарь Майк Помпео. С 2017 по 2018 год он занимал пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), а до этого был конгрессменом. В прошлом году в СМИ распространились слухи, что Помпео может стать сенатором, но позднее они были опровергнуты.

Напомним, 6 января этого года в Вашингтоне прошли массовые беспорядки. Сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, где в тот момент утверждались итоги президентских выборов. В результате погибли пять человек, включая одного офицера полиции.

На следующий день после штурма компания Twitter навсегда заблокировала аккаунт Дональда Трампа в своей социальной сети в связи “с риском подстрекательства к мятежу”. 14 января Палата представителей США одобрила резолюцию об объявлении импичмента президенту.



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