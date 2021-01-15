Путин обсудил с Советом безопасности итоги саммита с Алиевым и Пашиняном

15.01.2021, 15:12, Новости дня

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Глава государства Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, одной из тем которого стали итоги саммита Россия-Азербайджан-Армения, посвященного урегулированию в Нагорном Карабахе, информирует пресс-служба Кремля.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что Путин «информировал участников совещания об итогах состоявшихся 11 января трехсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер- министром Армении Николом Пашиняном по вопросам нагорнокарабахского урегулирования».

На совещании обсуждались также другие актуальные вопросы внутренней и внешней политики России.

Ранее Владимир Путин в ходе телефонного разговора информировал турецкого коллегу Тайипа Эрдогана об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве.

Ранее гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что переговоры в Москве по Нагорному Карабаху доказали, что ведущую роль в урегулировании ситуации играет Россия, поскольку Турция во встрече не участвовала.

Напомним, по итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместный документ о развитии Нагорного Карабаха.