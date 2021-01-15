 

МИД усомнился в возвращении США в Договор по открытому небу при Байдене

15.01.2021, 15:12, Новости дня
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США при новой администрации вряд ли вернутся в Договор по открытому небу, сообщил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

«Байдену вернуться (в соглашение) практически невозможно, потому что не пропустят в Конгрессе и Сенате. Вернуться Байдену – это заново вступать в этот договор. Вы видите, какая политика сейчас у США – диаметрально противоположная любым договоренностям в области контроля над вооружениями», – сказал дипломат, передает ТАСС.

Ранее МИД заявил, что Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что вина за прекращение действия Договора по открытому небу целиком и полностью лежит на Вашингтоне и его союзниках по Североатлантическому альянсу.

22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты РФ над американскими объектами в Европе. 



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