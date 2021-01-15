Украинский блогер Шарий собрался посетить Россию для вакцинации «Спутником V»

15.01.2021, 15:12, Новости дня

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Украинский блогер, лидер «Партии Шария» Анатолий Шарий намерен посетить Россию с целью вакцинации от коронавируса «Спутником V».

По словам Шария, он впервые за 12 лет намерен посетить Россию, чтобы сделать прививку российской вакциной «Спутник V», передает «112 Украина».

«Мне сообщили, что мы будем вакцинироваться в Европе Pfizer. А я не хочу вакцинироваться этой вакциной, потому что меня абсолютно не устраивают смерти, которые произошли в Норвегии, 23 смерти», – сказал он.

Шарий покинул Украину 24 января 2012 года через пункт пропуска «Зерновое» поездом Ковель – Москва, после чего он в страну не возвращался. В 2013 власти Литвы сообщили, что предоставили Шарию политическое убежище, в связи с чем он получил вид на жительство на территории Евросоюза.

Напомним, что украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины».