Звезда сериала “Великолепный век” Мерьем Узерли показала новорожденную дочь

15.01.2021, 15:16, Разное

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Актриса Мерьем Узерли, сыгравшая в сериале “Великолепный век” роль Хюррем Султан, стала мамой во второй раз. Об этом она объявила 9 января, уточнив, что родила дочь, которую назвали Лили Кои.

Мерьем Узерли с дочкой ЛилиВчера, 8 января. Моя дорогая Лили Кои… Лара, Джемма, папа и я так рады приветствовать тебя в нашей семье. Мы так благословенны и счастливы, что ты присоединилась к нам. Всегда будем тебя оберегать,- написала тогда Мерьем, опубликовав снимки с новорожденной дочкой. На днях 37-летняя актриса обнародовала еще одно фото, на котором Лили можно рассмотреть более отчетливо. Снимок, который Мерьем подписала “чистая любовь”, сделала ее сестра, певица Джанан Узерли. Мерьем не сообщает, что является отцом Лили. Ряд СМИ уверен, что он американец, который проживает в Берлине.

Лили Кои Мерьем Узерли с дочкой ЛилиУ Узерли также есть дочь Лара от турецкого бизнесмена Джана Атеша. Летом 2013 года, в разгар съемок третьего сезона, Мерьем разорвала контракт с продюсерами сериала, уехав на родину в Германию. Поклонники писали создателям “Великолепного века” гневные и слезные письма, просили вернуть “их любимую Хюррем”, но все было тщетно. В официальном заявлении кинокомпании говорилось, что актриса отказалась от съемок из-за физического недомогания и нервного срыва. Позже выяснилось, что Мерьем ждет первенца. Счастье любимицы публики омрачилось тем, что жених и отец ее будущего ребенка бросил Мерьем на 4-м месяце беременности. К тому времени роль Хюррем отдали другой актрисе, частично изменив ход сюжета. В феврале 2014 года Мерьем родила дочь, которую назвала Ларой.

Беременная Мерьем Узерли Мерьем Узерли с дочерью Ларой Мерьем Узерли с дочерью ЛаройЛара – мой самый большой подарок. Иногда жизнь преподносит нам трудности. На самом деле, именно в такие моменты понимаешь, кто ты и насколько ты силен. Лару родила я, но в то же время она возродила меня.Спустя месяцы после рождения Лары, актриса вновь переехала в Турцию, чтобы продолжить успешную кинокарьеру и вернуться к зрителям.