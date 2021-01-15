 

Множество НЛО наблюдали в небе над городом Альбертвиль в США

15.01.2021, 15:21, Разное
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Альбервиль – город в округе Маршалл, штат Алабама, США.

Местный житель последнее время стал обращать внимание на образование облачного слоя после появления так называемых химиотрасс и стал наблюдать за небом.

14 января ему удалось снять на видео множество НЛО, пролетающих в небе и представляющих собой странного вида летательный аппарат из двух сочлененных шарообразных объектов.

Объекты пролетали с некоторой периодичностью и это точно были не самолеты. Интересно, что подобные объекты снимали по всему миру в прошлом году и их появление так-же было связано с образованием странной облачности появлявшейся после их полетов.



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