Опус Деи (Opus Dei) – Создание и цели тайной организации

15.01.2021, 15:17, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Опус Деи – одна из множества влиятельных и могущественных организаций. Тайная организация была основана 2 октября 1928 года в Мадриде священником католической церкви Хосемарией Эскрива де Балагер.

В 1941 году число последователей Опус Деи не превышало 50 человек. В настоящее время в организацию входит более 85 000 человек и их количество растет из года в год. В ряды организации входят разные слои общества от домохозяек до влиятельных бизнесменов и политических деятелей. Еще в составе около 2 000 епархиальных священников и 2 кардинала.

Организация имеет колоссальную поддержку Ватикана. В 1982 году Опус Деи узаконен как отдельная епархия церкви. Именно этого Эскрива добивался десятилетиями.

6 октября 2002 года отец Хосемария Эскрива был причислен к лику святых. Торжественная церемония проходила на площади Святого Петра и собрала 300 000 человек.

Цель Опус Деи – помогать верующим обрести святость в повседневной жизни, занимаясь обычными земными делами, сохранить в неприкосновенности исконный католицизм. Найти духовный баланс между работой, семьей, духовной жизнью и увлечениями.

Однако настоящие цели организации тщательно скрываются. Деятельность Опус Деи постоянно сопровождается всевозможными подозрениями. Так в январе 1996 года французская парламентская комиссия составила список из 172 «сект» и опасных религиозных движений Франции, в число которых попал и Опус Деи. Постоянные обвинения в связях с ЦРУ и террористами. Но все это не мешает деятельности организации и с каждым годом ее ряды все больше и больше.