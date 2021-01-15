 

Верховная Рада запустила опрос о сокращении количества нардепов

15.01.2021, 15:10, Новости дня
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Верховная Рада Украины в своем Telegram-канале запустила опрос о том, стоит ли сократить количество народных депутатов с 450 до 300.

На момент публикации новости в опросе приняли участие 3774 человека. Из них 81% поддержали сокращение, 16% выступили против, а 3% еще не определились.

В августе 2019 года президент Владимир Зеленский внес законопроект №1017, который предлагает сократить количество народных депутатов до 300 и избирать их по пропорциональной системе.

16 декабря 2019 Конституционный Суд Украины сделал вывод, что законопроект соответствует Конституции, но с некоторыми замечаниями. В частности, КСУ отметил, что, уменьшая состав ВРУ до 300 нардепов, парламент не вносит пропорциональных изменений в других положениях Конституции, где речь идет об определенном количестве депутатов.

4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект. Для принятия законопроекта Верховной Радой в целом нужно конституционное большинство – 300 голосов.

14 января 2021 года Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект о сокращении численности парламента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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