 

Сейшелы разрешат въезд туристам, которые вакцинируются от COVID-19

15.01.2021, 15:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сейшельские острова вновь разрешили въезд туристам при условии получения двух доз вакцины от коронавируса. Об этом на пресс-конференции 15 января заявил министр иностранных дел и туризма страны Сильвестр Редегонд, сообщило агентство Seychelles News Agency.

Туристы должны будут подтвердить вакцинацию соответствующим сертификатом. Также путешественники должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. Обязанности уходить на самоизоляцию не будет.

Редегонд выразил надежду, что это поможет в первую очередь небольшим отелям, которые понесли ущерб в связи с пандемией.

На Сейшельских островах начали вакцинацию против коронавируса пять дней назад, прививки сделали уже около 2 тыс. человек. К марту в стране хотят вакцинировать 70% населения, чтобы достичь коллективного иммунитета (население страны – около 98 тыс. человек).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Для предотвращения распространения заболевания многие страны закрыли границы или ввели ограничения на въезд.

По состоянию на 14 января въезд украинцам был открыт в 83 страны, сообщал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Кулеба заявил, что международные партнеры перестанут доверять Украине, если парламент не найдет выход из конституционного кризиса

12.01 / В Москве зафиксирован 20-процентный рост нагрузки на мобильный интернет

06.09 / Под Ровно преподавательница вуза застрелила мужа и ранила 13-летнюю дочь, после чего пыталась покончить с собой

04.08 / Японские ученые научились предсказывать тяжесть вызываемого COVID-19 заболевания

09.07 / Сенатор от Крыма разъяснил главе Европарламента важность борьбы с экстремизмом

20.09 / Кравчук заявил, что переговоры по Донбассу могут быть заблокированы, если Рада не изменит постановление о выборах

05.07 / Россиянку заподозрили в убийстве дочери в Таиланде

04.10 / Алиев назвал условие для прекращения огня в Нагорном Карабахе

08.07 / Байден обещал вернуть США в состав ВОЗ в случае победы на выборах

23.12 / Критические изменения в климате произойдут между 2027 и 2042 годами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]l.com

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска