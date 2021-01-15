Сводная сестра Меган Маркл написала компрометирующую книгу о герцогине Сассекской

15.01.2021, 15:06, Разное

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Саманта, сводная сестра Меган Маркл, в конце января должна выпустить компрометирующую книгу о герцогине Сассекской. Ее работа получила название «Дневник сестры напористой принцессы», а представители издательства Barnes & Noble утверждают, что в мемуарах раскрыта «вся правда о семье» супруги принца Гарри.

В социальной сети Twitter многие негативно высказались в адрес Саманты Маркл, так как считают ее «творчество» пиаром на имени известной сестры. Пользователи Сети убеждены, что в книге сводной сестры герцогини Сассекской будет одна ложь. Автор мемуаров убеждена, что, в первую очередь, ее мемуары оценит королевская семья. Она понимает, что Меган Маркл будет недовольна некоторыми моментами, но считает это «естественным».

Ранее сводная сестра герцогини заявила, что ее родственница проявила полное неуважение к королеве Елизавете II, когда инициировала отказ от монарших полномочий. 55-летняя Саманта Маркл убеждена, что супруга принца Гарри просто хотела избежать свалившейся на нее ответственности. Также сводная сестра обижается на Меган Маркл за ее отношение к их семье. Она считает герцогиню «лицемеркой», которая не интересовалась здоровьем отца. При этом, звезда «Форс-мажоров» постоянно жаловалась на непростую судьбу и пристальное внимание СМИ.