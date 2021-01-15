Международная команда ученых выявила новое антитело к коронавирусу

15.01.2021, 15:06, Разное

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Международная команда исследователей объявила о важном шаге в борьбе с коронавирусом. По словам ученых, они смогли выявить новые антитела, способные предотвратить заражение SARS-CoV-2.

Открытые антитела классифицируются, как нанотела в связи со своими габаритами, заметно уступающими в размерах классическим антителам. Размер позволяет белковым легче проходить в ткань. Кроме того, открытые нанотела коронавируса вырабатываются в заметно большем количестве, уточнил член исследовательской группы доктор Флориана Шмидт.

Исследователь рассказала, что иммунная система живых существ способна производить бесконечное количество антител, из которых не все способны бороться с SARS-CoV-2. В этом случае речь идет о ламах и альпака. Именно их организм произвел ряд простых соединений, использовавшихся, как основа открытого нанотела. Первые исследования показали способность частиц противодействовать закреплению белка-шипа, несущего вирус, в организме для последующего заражения. Ученые продолжат изучение полученных частиц, которые могут стать основой для создания эффективной вакцины.