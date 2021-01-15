 

Международная команда ученых выявила новое антитело к коронавирусу

15.01.2021, 15:06, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Международная команда исследователей объявила о важном шаге в борьбе с коронавирусом. По словам ученых, они смогли выявить новые антитела, способные предотвратить заражение SARS-CoV-2.
Открытые антитела классифицируются, как нанотела в связи со своими габаритами, заметно уступающими в размерах классическим антителам. Размер позволяет белковым легче проходить в ткань. Кроме того, открытые нанотела коронавируса вырабатываются в заметно большем количестве, уточнил член исследовательской группы доктор Флориана Шмидт.

Исследователь рассказала, что иммунная система живых существ способна производить бесконечное количество антител, из которых не все способны бороться с SARS-CoV-2. В этом случае речь идет о ламах и альпака. Именно их организм произвел ряд простых соединений, использовавшихся, как основа открытого нанотела. Первые исследования показали способность частиц противодействовать закреплению белка-шипа, несущего вирус, в организме для последующего заражения. Ученые продолжат изучение полученных частиц, которые могут стать основой для создания эффективной вакцины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Среди тающих льдов Антарктиды нашли «подводную лодку»

07.08 / Татьяны тень

15.10 / Huawei готовит для России смартфон Honor X-серии с 48-мегапиксельной камерой и большим экраном

19.11 / Шепелев показал новое фото сына Фриске

23.10 / На Кубани мужчина топором зарубил бывшую любовницу

24.12 / Наступает год исполнения пророчества «Короля мира»?

12.12 / Мнение: Заголовки «Би-би-си» о вакцинах, богатая Россия и лекарство от мышечного старения

30.10 / Начались продажи флагмана Xiaomi Redmi K30S Ultra на международном рынке

23.10 / Попавший в аварию сын Конкина затаил обиду на отца

01.09 / Телемедицина может в 2 раза снижать риск инфаркта и инсульта при гипертонии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска