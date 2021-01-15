Все на лыжи: в Рязани пройдет «Третий лыжный марафон «ЭКОПАРК-SKI – 2021»

15.01.2021, 15:06, Разное

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17 января 2021 года на территории биатлонного комплекса «Алмаз» состоится Третий лыжный марафон «ЭКОПАРК-SKI – 2021» на призы Сергея Колесникова, российского промышленника, совладельца Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ. Общий призовой фонд составит 500 тыс. рублей. Регистрация спортсменов уже началась.

Марафон включает в себя 3 дистанции: 50, 25 и 10 км свободным стилем. Дистанция определяется участником по собственному выбору. В соревнованиях могут принять участие спортсмены возрастом от 17 до 65 лет. В связи с ограничениями, связанными с риском распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), лица старше 65 лет к участию в Гонках не допускаются. Награждение победителей и призеров производится с 1 по 6 место у мужчин в абсолютном зачете на дистанции 50 км;с 1 по 3 место для женщин в абсолютном зачете на дистанции 25 км;с 1 по 3 место по возрастным категориям.

Мероприятие состоится с соблюдением всех мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Электронная регистрация участников открыта до 23 часов 59 минут 15.01.2021 года на сайте Russia running, очная регистрация на соревнования возможна до 17 часов 30 минут 16.01.2021 на территории биатлонного комплекса «Алмаз».