Зачем умер Борис? – Личное мнение

15.01.2021, 14:54, Разное

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Всё утро горела от возмущения — у 36-летней Екатерины Белоцерковской умер 71-летний муж Борис.

«Ответственно ли в немолодом возрасте рожать детей? Это трудный вопрос, ты залез в такие дебри…Конечно, поздновато заводить детей. Я должен ее довести хотя бы до взрослости. А какие гарантии, что я успею это сделать? Никаких», — рассуждал Борис Грачевский ещё при жизни.



Фото: Соцсети

Напомню, что год назад Грачевский расковырял сначала родинку, получил рак кожи, а потом — со скуки видимо! — полез и к молодой жене. Как результат, родился чудный мальчик. Улыбка до ушей, как говорил сам Борис.

Ну, что — «довёл до взрослости»? Успел?

Нисколько не сомневаюсь, что красавица и умница Екатерина справится. Взрастит Филиппа, денег много. Однако, ребёночку нет и годика — а где папочка? А он в холодном морге — скоро его закопают.

Ответственно ли рожать детей в престарелом возрасте? Борис считал, что это трудный вопрос. А что тут трудного в таком вопросе, я не понимаю? Ответ ведь — легче лёгкого: сегодня ты родил, а завтра помер.

Я должен довести его до взрослости — конечно, должен, как и любой нормальный родитель! Тебе тут — 70, взрослость — в 20. Простая арифметика в сумме даёт 90.

Каков шанс в 70 дожить до 90? Он равен — вот тут чисто статистика! — 0,002%.

Нет, я не спорю, конечно, что приятно в 70 быть в постели с молоденькой. И ей, наверное, тоже жутко приятно. Вдова уже постит в Инстаграмчик Сториз. Любви все возрасты покорны, и доля в наследстве с ребёнком выше, но ёлки-палки — о самом ребёнке хоть кто-то думает?

Тьфу.

Подруга Грачевского рассказала, как тот болел коронавирусом: вместо лечения и госпитализации консультировался с онлайн-врачом по телефону:

«Мы созванивались, и он мне рассказывал: «Ларик, у меня есть врач, лечит онлайн, так что, если тебе надо, она за небольшие деньги тебе поможет». Вот она их и налечила!.. Какая-то тетка консультировала их по телефону. Катя говорит, что после ее советов пошло ухудшение…

Мне Катя сказала, что даже больше – 85%! Не знаю точно, когда они заболели, дней 10-12 до больницы были дома. А эта врач, которая консультировала по телефону, отговаривала их делать КТ. Но они ее не послушали все-таки и поехали на КТ, а там увидели ужас… И после КТ они в машине срочно решали, куда его положить. Им помогли Виторганы, потому что племянница Виторгана – замглавврача 52-й больницы, куда его и положили в итоге. Нормальная больница». МК

То есть, все возможности лечь по блату в нормальную больницу были. Но — нет, легкомысленно лечились по телефону дома.

Вам не кажется, что именно легкомыслие — главная черта покойного? Завести ребёнка в 70, в 71 лечиться по телефону — всё вполне укладывается в концепцию.

Зачем умер Борис? Как жил, так и помер — не думая и легкомысленно. Ну, зато молодой вдове пожелаю счастья!

Что думаете? Хорошенькая вдова?

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