“Вести” рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам

15.01.2021, 14:40, Разное

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Мифтахов увлекался математикой и подавал большие надежды, а на скамье подсудимых оказался после испытаний самодельной взрывчатки “Киса”, говорится в репортаже. “Перекись ацетона для Мифтахова, как выяснили силовики, была разминкой. Он готовился к большим погромам”, – сообщил федеральный телеканал.

Журналисты “Вестей” показали снимки из материалов уголовного дела. На них видны ножи, компоненты для изготовления взрывчатки, бронежилеты, GPS-навигаторы и рации. В комплексе подрывника-самоучки оказалась и экстремистская литература.

Именно GPS-навигатор позволил полиции выйти на Мифтахова. В памяти одного из устройств правоохранители нашли координаты леса под Балашихой. Там они обнаружили еще одно самодельное взрывное устройство.

Также “Вести” показали видео с камер наблюдения на кухне общежития Московского университета. На них молодой человек разбирает самодельное взрывное устройство и прячет оставки СВУ за газовой плитой.

Мифтахова задержали зимой 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки. Однако аспиранту вменили только хулигантство группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.213 УК РФ).

На допросе он признался, что экспериментировал со взрывными веществами. Одно из них Мифтахов испытал в парке. Аспирант утверждает, что не планировал начинять СВУ поражающими элементами.

Головинский суд Москвы огласит приговор 18 января. Аспиранту-подрывнику грозит до шести лет колонии общего режима.