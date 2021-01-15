Германия выразила заинтересованность в обсуждении с США проекта «Северного потока – 2»
15.01.2021, 14:32,
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В Берлине заинтересованы в обсуждении с новой администрацией США вопроса реализации проекта «Северный поток – 2», сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Маас заявил, что «мы сильно заинтересованы в обсуждении с новой администрацией в Вашингтоне темы «Северного потока – 2», передает ТАСС.
По его словам, власти США, принимая в декабре решение о санкциях против проекта, указали на то, что перед введением в силу новых ограничений проведут «консультации на правительственном уровне».
«Мы считаем это положительным решением», – сказал германский министр.
Ранее Германия продлила разрешение на прокладку «Северного потока – 2» до мая.
Напомним, в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии.
Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».
Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2».
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