Путин сменил посла РФ в Болгарии
15.01.2021, 14:32,
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Президент Владимир Путин назначил бывшую главу Россотрудничества Элеонору Митрофанову послом РФ в Болгарии вместо Анатолия Макарова.
«Назначить Митрофанову Элеонору Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Болгария», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Анатолия Макарова.
Сама Митрофанова сообщила РИА «Новости», что приступит к работе посла РФ в Болгарии уже в феврале. «Болгария – прекрасная, интересная страна. Я многих там знаю, с удовольствием принимаю это назначение», – сказала Митрофанова агентству.
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