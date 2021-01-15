 

Путин сменил посла РФ в Болгарии

15.01.2021, 14:32, Новости дня
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Президент Владимир Путин назначил бывшую главу Россотрудничества Элеонору Митрофанову послом РФ в Болгарии вместо Анатолия Макарова.

«Назначить Митрофанову Элеонору Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Болгария», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Анатолия Макарова.

Сама Митрофанова сообщила РИА «Новости», что приступит к работе посла РФ в Болгарии уже в феврале. «Болгария – прекрасная, интересная страна. Я многих там знаю, с удовольствием принимаю это назначение», – сказала Митрофанова агентству.



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