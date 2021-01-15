 

Уголь на складах “Центрэнерго” закончился, диспетчер сообщил о риске веерных отключений – Кучеренко

15.01.2021, 14:16, Новости дня
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Энергоблоки тепловых электростанций государственной компании “Центрэнерго” остановились на аварийный ремонт из-за отсутствия угля на складах. Об этом сообщил в Facebook нардеп от “Батьківщини”, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

“Доуправлялись. Центрэнерго под уверенным руководством “понятных” менеджеров осталось без угля в разгар морозов. По состоянию на утро пятницы на аварийном ремонте шесть из девяти блоков Змиевской ТЭС “Центрэнерго”, – написал Кучеренко.

Он отметил, что Минэнерго уже два дня не публикует данные об актуальных запасах угля на складах ТЭС. Последние данные – за 13 января, согласно этой информации, на Змиевской ТЭС оставалось 2 тыс. тонн антрацита и 7 тыс. тонн газового угля, чего было достаточно для работы станции в течение полтора суток.

“На других станциях не намного лучше ситуация. В результате имеем дефицит в системе 2,6 ГВт и предупреждения от “Укрэнерго” о веерных отключениях с 14 по 19 января. Вот вам и результат работы “понятных менеджеров” и регулирования от “независимого регулятора”, который полтора года только тем и занимался, что растил спекулянтов и торговцев воздухом”, – подытожил Кучеренко.

https://www.facebook.com/Kucherenko2020/posts/2157642734371283

Летом 2019 года в госкомпании “Центрэнерго” был назначен новый менеджмент, который связывают с группой “Приват” Игоря Коломойского, писала “Экономическая правда”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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