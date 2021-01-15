Дочь Литвиновой снялась топлес

15.01.2021, 14:16, Новости дня

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Российская актриса и режиссер Рената Литвинова на своей странице в Instagram разместила фото своей дочери Ульяны Добровской. Девушка позировала без бюстгальтера среди розовых шариков, напоминающих драже.

“Когда, если не в девятнадцать?” – написала Литвинова.

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Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

Ульяна – дочь Литвиновой от бизнесмена Леонида Добровского, с которым она прожила пять лет. Она родилась 26 июля 2001 года.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как “Увлеченья”, “Три истории”, “Право на выбор”, “Мне не больно”, в сериале “Граница. Таежный роман”, “Небо. Самолет. Девушка”. Ее режиссерские работы – ленты “Нет смерти для меня”, “Богиня: Как я полюбила”, “Зеленый театр в Земфире”, “Крокус/Стрелка”, “Последняя сказка Риты”, “Петербург. Только по любви”.

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