“На месте дома терпимости планируют установить памятник выдающемуся певцу, символу патриотизма Слипаку”. Брей, Кадочникова, Клищевская, Шленский, Березницкий, Довгань, Губианури, Кончаловский, Лосицкий обратились с открытыми письмами к Зеленскому и Кличко

15.01.2021, 14:16, Новости дня

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Гражданское общество “Андреевский спуск” обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому и мэру Киева Владимиру Кличко с просьбой запретить на месте публичного дома установку памятника погибшему в зоне АТО украинскому оперному певцу Василию Слипаку и провести конкурс на достойный Героя Украины проект. Об этом они сообщили изданию “ГОРДОН”.

“18 декабря был представлен проект реконструкции сквера и эскиз памятника Герою Украины, выдающемуся оперному певцу Василию Слипаку. То, что мы увидели, вызвало у нас ужас, разочарование, чувство моральной боли.

Представленная скульптура не имеет ничего общего с настоящим искусством и является еще одной неудачной работой скульпторов Виктора и Богдана Рябовых. Не хочется даже тратить время на художественный анализ этого “шедевра”, потому что это даже не “кич”, а что-то похуже. И эту безвкусицу планируют установить в центре художественного Киева на Андреевском спуске, где когда-то был печально известный дом терпимости. Кроме того, на месте установки не проводили археологические работы, что совершенно недопустимо.

Слипак – символ жертвенности, патриотизма, безграничной любви к Родине! Поэтому мы считаем, что для увековечивания памяти Василия Слипака нужно найти новое место, объявить профессиональный конкурс, пригласить искусствоведов, архитекторов, ближайших родственников Василия.

Мы надеемся на вашу поддержку в сохранении исторической культурной среды. Мы верим, что памятник Василию Слипаку станет украшением нашего города, а не объектом, который исказит историческую часть Киева своим внешним видом!” – говорится в письмах.

Их подписали искусствовед, коллекционер Александр Брей, искусствовед Евгений Березницкий, шестидесятница Маргарита Довгань, директор “Музея одной улицы” Дмитрий Шленский, директор, художественный руководитель театра “Колесо” Ирина Клищевская, народная артистка Украины, лауреат Государственной премии Лариса Кадочникова, директор литературно-мемориального музея Михаила Булгакова Людмила Губианури, первый директор музея Михаила Булгакова Анатолий Кончаловский, заслуженый архитектор Украины Юрий Лосицкий.



Фото предоставлено Александром Бреем

Фото предоставлено Александром Бреем

Фото предоставлено Александром Бреем

Фото предоставлено Александром Бреем

Фото макета памятника Слипаку скульпторов Рябовых опубликовали 19 декабря на странице объединения “Музыкальный батальон” в Facebook.

https://www.facebook.com/VasylSlipak/posts/2456820964612404

“Этот проект не имеет ничего общего с искусством: ни пластика, ни модель не передают масштабность личности Слипака”, – отметил Брей в комментарии изданию “ГОРДОН”.

Он добавил, что по непонятным причинам установку памятника проводят со спешкой.

“Это делается в период пандемии, они действуют, как подпольщики. (…) Я бы не торопился. Нужно провести дополнительный конкурс и привлечь специалистов, а не ставить то, что слеплено на скорую руку. Киев – уникальный город. И киевлянам не должно быть стыдно. Нужно воплощать проекты, сделанные на века”, – заявил он.

Василий Слипак был смертельно ранен снайпером в районе села Луганское Донецкой области 29 июня 2016 года. Около 20 лет пел в опере во Франции. С начала конфликта на Донбассе участвовал в антитеррористической операции в составе добровольческого корпуса “Правый сектор” под позывным Миф.

Бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный заявлял, что террористы убили певца намеренно – перед очередным раундом минских переговоров.

В феврале 2017 года президент Украины Петр Порошенко присвоил Слипаку звание Героя Украины.

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