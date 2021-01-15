Самый дешёвый и быстрый флагман на Snapdragon 888 iQOO 7 стал хитом продаж сразу после выхода

15.01.2021, 14:12, Разное

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В продажу поступил смартфон iQOO 7, самый быстрый и дешевый флагман на Snapdragon 888. Устройство пользуется огромным спросом и стало хитом релизов сразу же после выхода.

Китайский бренд iQOO, бывшая дочерняя компания Vivo, сегодня вывел в продажу свой новый флагман iQOO 7. Только за первые часы торговли покупатели приобрели аппаратов на более чем 30 миллионов долларов США. Хитом устройство стало благодаря оснащению, стильному внешнему виду и приемлемой стоимости. Производитель предлагает три варианта оформления корпуса девайса, в голубом, черном цветах и Legendary Edition с черной, красной и синей полосами на задней панели, напоминающем BMW M. При этом вариант Black Realm получил необычную рифлёную текстуру стеклянной крышки. Работает новинка под управлением одиннадцатой версии операционной системы Android, укомплектованной фирменной оболочкой OriginOS.

AMOLED-дисплей iQOO 7 имеет диагональ в 6,62 дюйма с разрешением 2400 на 1080 точек, при этом частота обновления изображения достигает 120 Герц. Фронтальная 16-мегапиксельная камера гаджета встроена в маленький круглый вырез посредине экрана вверху. Основная камера тройная, ее главный датчик – 48-мегапиксельный. Дополнительно в блоке с расположенными треугольником объективами есть пара датчиков по 13 миллионов пикселей. Мощность и быстродействие устройству обеспечивает самый актуальный на сегодняшний день однокристальный процессор Snapdragon 888. Его дополняет 8- или 12-гигабайтный чип оперативной памяти типа LPDDR5 в зависимости от конфигурации модели.

Хранить любые данные на смартфоне можно на встроенном флэш-накопителе UFS 3.1 вместительностью 256 гигабайт. Аккумулятор мощностью в 4 тысячи мА•ч, как отмечает производитель, способен заряжаться с нуля до 100% всего за 15 минут. Для этого устройство укомплектовали 120-ваттной зарядкой с адаптером. Вес самого доступного флагмана на новейшем чипсете от Qualcomm – 209 грамм при толщине 8,7 миллиметра. Стоимость iQOO 7 начинается от 585 долларов, более мощная модификация, в синтетических тестах AnTuTu набирающая 733 тысячи баллов, обойдется в 650 долларов.