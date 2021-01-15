Шведские граждане оценили ролики о потенциальной «войне с Россией»

15.01.2021, 14:12, Разное

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На телеканалах Швеции накануне был показан ряд пропагандистских роликов о гипотетической войне с Россией. Подобные видеоработы оценили обычные граждане страны, предложив готовиться к войне со США.

«Когда придет война»

Накануне национальные телеканалы Королевства Швеции продемонстрировали целую серию роликов под названием «Когда придет война». Целью пропагандистов, создающих подобные видео, было настроить среднестатистических граждан страны против России. На экране зрителям рассказывалось о том, что в ближайшем будущем им может быть придется воевать за свою независимость. В духе риторики Запада вероятным агрессором кинематографисты «назначили» Россию. По заказу политиков Министерства обороны, они воплотили в сюжете все самые нелепые страхи, которыми питают жителей европейских стран относительно русских.

Шведов запугивают Россией

По задумке, серия агитационных роликов должна была подготовить шведское общество к якобы неминуемому вооруженному противостоянию. Причиной возможных столкновений пропагандисты называют арктические территории. Как известно, этот регион обладает богатыми недрами, в то же время на лидерство в нем претендуют сразу несколько государств. Оборонное ведомство Швеции решило таким образом напомнить о необходимости быть готовым к любого рода ситуациям. По мнению его чиновников, работающих над проектом, агрессия РФ неизбежна, при этом потенциальный конфликт в настоящее время не будет проходить по привычным сценариям. В случае войны своеобразными «боями» будут охвачены все сферы, в том числе энергетические сети и даже финансовые системы.

Страшное видео, вызвавшее смех

Устрашающее видео сами зрители приняли по разному, кто-то всерьез призывал вооружаться и объявлять всеобщую мобилизацию. Однако большая часть шведов отнеслась к пропагандистскому ролику иронично. В интернете, где также обнародовали клип, подготовленный Минобороны, появилось множество насмешливых комментариев. В них власти Швеции открыто обличили в дезинформации, направленной на оправдание политики мультикультурализма. Кто-то даже напомнил согражданам о популярной в Советском Союзе песне «Если завтра война» и сравнил озвученные угрозы с вероятным нападением марсиан. Продемонстрированные видеоминиатюры в итоге сыграли совсем иную роль, чем предполагали их создатели вначале. Вместо того, чтобы испугать население государства, чиновники Министерства обороны только рассмешили людей. Между тем один из подписчиков YouTube-канала даже назвал Соединенные Штаты страной, нападение со стороны которой он считает более вероятным.