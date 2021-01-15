 

«Фрик с нарушенной психикой»: Роза Сябитова рассказала о знакомстве с Моргенштерном

15.01.2021, 14:12, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская телеведущая Роза Сябитова раскритиковал Алишера Валеева, выступающего под псевдонимом Моргенштерн, после его съемок в новогоднем выпуске шоу «Давай поженимся». Она считает его необразованным «фриком» с нарушениями в психике.
Впервые о рэпере Моргенштерне Роза Сябитова узнала, когда ей сообщили, что он будет сниматься в шоу «Давай поженимся». При этом впечатления от знакомства у телеведущей остались не самые приятные. Она посочувствовала не только его родителям, но и молодым людям, которые его слушают.

По словам Розы Сябитовой, негативные эмоции вызвало его поведение и необразованность. На площадке он из-за того, что забыл слова не смог даже исполнить песню. Телеведущая отметила, что на шоу «Давай поженимся» приходили разные «фрики», но Моргенштерну удалось переплюнуть их всех.

Кроме того, Роза Сябитова беспокоится за психическое здоровье Моргенштерна. Во время съемки он постоянно причесывался и не выпускал из рук расческу. Дети Розы Сябитовой знают о его творчестве, но сами поклонниками рэпера не являются.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Загадочные туннели в Большом Каньоне, заполненные артефактами разных цивилизаций

15.12 / Мнение: Сказ про то как я узнал что в газетах пишут правду

28.11 / Цирк уродов 21 века – Личное мнение

24.07 / Вдова Игоря Талькова хочет получить 1 млн рублей с оклеветавшей ее супруга Азизы

11.07 / В Apple призвали владельцев MacBook не заклеивать камеры из-за риска поломки дисплея

17.11 / На кладбищенском памятнике Жанне Фриске появились мишура и гирлянды

21.09 / Мнение: Настойчивое предложение

07.07 / Мнение: Последствия удара по авиабазе Аль-Ватия

24.07 / Мнение: “Желтые”, “Голубые” и “Лазурные” на территории Гагаузии

13.01 / Лиза Арзамасова позировала зимой у моря с огромным декольте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска