«Фрик с нарушенной психикой»: Роза Сябитова рассказала о знакомстве с Моргенштерном

15.01.2021, 14:12, Разное

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Российская телеведущая Роза Сябитова раскритиковал Алишера Валеева, выступающего под псевдонимом Моргенштерн, после его съемок в новогоднем выпуске шоу «Давай поженимся». Она считает его необразованным «фриком» с нарушениями в психике.

Впервые о рэпере Моргенштерне Роза Сябитова узнала, когда ей сообщили, что он будет сниматься в шоу «Давай поженимся». При этом впечатления от знакомства у телеведущей остались не самые приятные. Она посочувствовала не только его родителям, но и молодым людям, которые его слушают.

По словам Розы Сябитовой, негативные эмоции вызвало его поведение и необразованность. На площадке он из-за того, что забыл слова не смог даже исполнить песню. Телеведущая отметила, что на шоу «Давай поженимся» приходили разные «фрики», но Моргенштерну удалось переплюнуть их всех.

Кроме того, Роза Сябитова беспокоится за психическое здоровье Моргенштерна. Во время съемки он постоянно причесывался и не выпускал из рук расческу. Дети Розы Сябитовой знают о его творчестве, но сами поклонниками рэпера не являются.