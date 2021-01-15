Пандемия привела к увеличению количества близоруких детей

15.01.2021, 14:10, Разное

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Близорукость и сидение дома

Близорукость или миопия – очень распространенная патология. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году близорукой будет половина населения планеты. К важным факторам риска миопии относится ограничение времени, которое дети проводят на улице. Продолжительность и интенсивность работы, требующей напряжения зрения, тоже связаны с вероятностью развития близорукости.

Во время пандемии дети стали проводить гораздо больше времени дома в связи с периодическими карантинами и ограничением внеклассных занятий. Опасения, что в связи с этим может резко увеличиться количество близоруких, неоднократно звучали в прошлом году. В новом исследовании группа китайских и американских исследователей оценила, как длительно пребывание в помещении во время пандемии повлияла на распространенность близорукости у детей.

Близорукость растет среди младших школьников

Ученые проанализировали данные обследования зрения 123 535 детей в возрасте от 6 до 13 лет из 10 школ китайской провинции Шандунь. Сбор данных проводился с 2015 по 2020 год, их окончательный анализ был проведен в июле 2020 года.

С 2015 по 2019 годы динамика увеличение количества близоруких детей была стабильной и небольшой. В 2020 году, указывают ученые, произошел несомненный скачок: доля близоруких детей в возрасте шести-восьми лет резко увеличилась. Наиболее значительно выросли показатели среди шестилетних: с 5,7% до 21,5%. Для старших детей (10-13 лет) этот показатель изменился незначительно.

Почему это происходит и что делать

Авторы не ставят под сомнение то, что рост распространенности близорукости связан с тем, что дети стали больше времени проводить дома, смотреть в экраны или в книги. Однако некоторые детали остаются непонятными. Например, ученые не могут дать точный ответ, почему дети разных возрастов пострадали неодинаково. Сложно объяснить, в частности, почему среди младших детей, которые «на удаленке» делают меньше заданий, рост распространения близорукости оказался самым быстрым. Возможно, дети из этой группы более чувствительны к изменению внешних факторов.

Ученые указывают, что результаты их исследования не говорят о том, школы нельзя закрывать на карантин, чтобы спасти зрение детей. Знания о рисках близорукости должны помочь разработать методы ее предупреждения в текущих условиях. В настоящее время специалисты считают, что детям необходимо уменьшать экранное время, держаться на расстоянии хотя бы одного метра от экрана компьютера и проводить некоторое время вне дома.