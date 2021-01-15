Когда любишь по-настоящему – Личное мнение

15.01.2021, 14:00, Разное

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На мой вкус, в России — ужас, какие некрасивые мужики.

Во-первых, толстые.



Фото: istockphoto.com

Во-вторых, по поводу своего сала совершенно не парятся, считая себя, если не писаными красавцами, то достойными женского внимания альфа-самцами.

Я много где побывала, много где пожила, но ни в одной стране, кроме нашей, не встречала мужиков, которые бы носили животы с гордостью.

А чего им, собственно, париться?

Наши непритязательные женщины их и такими полюбят. Полюбят искренне, всей душой, во что я раньше, признаться, не верила.

Однако прочитав комментарии девчонок к своим многочисленным постам, в которых чморила пузатых мужиков, я пришла к выводу: «А ведь и впрямь любят!» Любят девчонки своих уродиков, а потому самоотверженно их защищают.

Меня не привлекают качки! Мне не нужен пресс у мужика! Мне нравится уткнуться в «уютное пузико»!



Фото: istockphoto.com

Эти и другие странные вещи мои читательницы выкрикивали от души, злясь на меня за то, что я их не понимаю.

Куколки, любить своего «уютного» — это не значит принимать его таким, какой он есть, и вкусно да побольше кормить, чтобы сделать ему приятно.

Такая любовь не просто глупа, она — смертельно опасна. Да, именно смертельно.

Так выглядит артерия, закупоренная холестерином:



Фото: istockphoto.com

Девчонки, это — инфаркт.

И если вас, пока вы находитесь в детородном возрасте, природа от него защищает, то мужчины такой защиты не имеют.

В своих животах ваши любимые мужья, папы, братья и сыновья носят потенциальные инфаркты, а, значит, и высокий риск преждевременной смерти.

По данным медико-демографического исследования, опубликованного в медицинском журнале Lancet в 2018 году, в России наблюдается самая большая в мире разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин.

Ещё раз: самая большая в мире разница!

Женщины живут на 10 лет дольше.

Вы стройные, вы занимаетесь спортом и следите за питанием, а мужчин любите так, что готовы закормить их до смерти. В прямом смысле этого слова.

Мои хорошие, если вы действительно любите своих мужчин, помогите им в новом избавиться от пуза, а, значит, и значительно снизить риск инфаркта и преждевременной смерти.



Фото: istockphoto.com

Мой вам совет: посадите мужичков (а заодно и себя, чтобы избавиться от нажранного за каникулы сала) на питание от Grow Food.

Покормите любимых вкусно, но умеренно. Пусть привыкнут питаться порциями, а не закидывать в себя целый таз говно-еды на ночь раз в сутки.

Вам от этого — тоже польза: отдохнёте от готовки и продуктовых магазинов, тоже начнёте меньше жрать, займётесь йогой или просто посмотрите хорошие фильмы и погуляете по району.

Любовь, мои зайки, — это не всегда пряник, но и часто — кнут. Если ваш мужик (папа, брат, сын) разожрался, помогите ему войти в форму. Возможно, этим вы спасёте ему жизнь.

Ну, и сами давайте-ка избавляйтесь от «трёшки», что наели. Не нужна она вам. Ну, никак не нужна.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!

А теперь признавайтесь: толстенькие у вас мужички? Будете их «худеть», или вам — пофиг?

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