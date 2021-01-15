Эксперт рассказал, зачем Навальный возвращается в Россию

15.01.2021, 13:38, Новости дня

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Лидер движения «Патриоты Великого Отечества», публицист Николай Стариков выразил мнение, что блогер Алексей Навальный осознанно возвращается в Россию, чтобы его задержали в аэропорту, а его супруга Юлия на этом фоне объявила о приходе в политику по принципу Светланы Тихановской.

«Навальный находится в Федеральном розыске по делу «Ив Роше». Потому что со своим условным сроком он делал все, что хотел, но не делал того, что требует от него закон. Формальным поводом для требований замены условного срока на реальный … (стала) публикация в независимой западной прессе», – пишет Стариков в Telegram, имея в виду материал журнала Lancet, в котором говорится, что блогер абсолютно здоров и давно выписан из клиники Charite.

По его словам, если бы не было публикации, «то «гость канцлера» и далее числился бы больным и мог бы официально в ФСИН не являться, и его условный срок бы скоро закончился». «Вот тут впору задать себе вопрос: зачем же клиника Charite вкупе с журналистом и журналом Lancet фактически «сдала» Навального ФСИН? Случайность? Ошибка? Недоразумение? Нет. Очередной ход в игре, в которой сам Навальный является не фигурой, а пешкой», – считает публицист.

«То, что сейчас пытаются сделать западные кураторы Навального, в точности повторяет сценарий Тихановской в Белоруссии. Посадка мужа с выдвижением жены на политическую доску. Но есть проблема – Навальный в Германии, а не в тюрьме. Как же разыграть белорусский сценарий «домохозяйка идет вместо мужа в политику»? Очень просто – посадить Алексея Анатольевича. Именно для этого его же кураторы и организовали публикацию, после которой неповоротливая ФСИН начала действовать», – пишет Стариков.

Он указал, что «только после ясности о том, что Навальный в розыске, и его обязательно арестуют прямо в аэропорте, блогер заявил, что вылетает в Россию». «Итак, схема выглядит так: Навальный прилетает, его берут под стражу, так как он в розыске. После этого Юля Навальная делает заявление, что она «идет в политику», так как «кровавый режим» посадил мужа. Все это уже отработано по принципу Светланы Тихановской», – отметил он.

По словам Старикова, причиной такого решения стало то, что Навальный не может баллотироваться никуда в силу своих судимостей. «Игра идет вдолгую. Главный прицел – на президентскую кампанию 2024 года. Раз Навальный не может, а Навальная может в ней участвовать, надо все это красиво подготовить. Ее избирательная кампания в Думу на фоне сидящего в тюрьме «гостя канцлера» будет экзаменом и пробой пера», – выразил мнение публицист.

Он добавил, что «во всей этой грязной истории оппозиционер является разменной монетой», «Теперь, как ни странно это прозвучит, надо выделять Алексею Навальному самую серьезную охрану, брать его жизнь и здоровье под самый тщательный контроль. Потому что смерть Навального в этом сценарии является самым лучшим стартом избирательной кампании его жены и мощнейшим импульсом для мировой раскрутки Юлии Навальной в качестве политика совершенно иного уровня. А значит в живом и здоровом Навальном теперь более всего заинтересованы власти России», – резюмировал Стариков.

Ранее политолог Анна Федорова, комментируя газете ВЗГЛЯД планы блогера Алексея Навального вернуться в Россию, где его должны задержать сотрудники ФСИН, также заявила, что «ситуацию с Навальным корректно сравнивать с белорусским сценарием. Его заключение под стражу в РФ даст возможность использовать в качестве Тихановской его жену Юлию».

В среду стало известно, что ФСИН объявила Алексея Навального в федеральный розыск за два дня до окончания его испытательного срока по делу «Ив Роше». Не исключено, что Навального могут задержать по прибытии в Россию. При этом юрист Илья Ремесло предположил, что Навальный решил вернуться в Россию, так как понял, что в Германию может поступить запрос на его выдачу, и это поставит в неудобное положение его немецких и иных покровителей.

В свою очередь политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. Ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный.